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Gaziantep FK'de futbolculara 3 gün izin

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.03.2020 20:15 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'de futbolculara 3 gün izin

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de maçların ertelenmesi kararı sonrası oyuncularına 3 gün izin verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan izin kararının ardından takımın 23 Mart Pazartesi günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek yeni fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

İzin süresince takımdaki futbolcuların, personelin ve teknik heyetin Türkiye'yi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulunca karar alındığı belirtilirken, "İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde futbolcularımıza ve çalışanlarımıza, gerekli hassasiyeti göstererek evde kalmaları gerektiği de bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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