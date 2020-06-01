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Gaziantep FK'de Kovid-19 tespit edilen personelin son iki testi negatif çıktı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'de Kovid-19 tespit edilen personelin son iki testi negatif çıktı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

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