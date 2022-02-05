Gaziantep FK'nın evinde bileği bükülmüyor

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep FK, bu sezon sahasında oynadığı 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu galibiyetle 35 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar, iç saha performansıyla dikkati çekiyor.

Sahasındaki bu sezon oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu maçlardan 9 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.

Bu performansıyla iç sahada 29 puanla toplayan Gaziantep FK, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1, Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerken Giresunspor'la 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

Taraftarı önündeki 11 maçta rakip kalelere 26 gol atan ve ligde iç sahada en fazla gol atan takım konumundaki kırmızı-siyahlı ekip, buna karşılık kalesinde ise 9 gol gördü.

Ayrıca Gaziantep FK, bu sezon en farklı galibiyetini Demir Grup Sivasspor (5-1) karşısında aldı.

