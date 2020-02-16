YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Kolej Vakfı Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finalinde

Gaziantep Kolej Vakfı Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finalinde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da düzenlenen liseler arası kadın voleybol şampiyonasında Gaziantep’i temsil eden GKV Özel Liseleri kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu.

Diyarbakır’da düzenlenen liseler arası kadın voleybol şampiyonasında Gaziantep’i temsil eden GKV Özel Liseleri kadın Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu. Türkiye yarı finallerini katılma hakkı kazanan ekibi kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Türkiye yarı finallerinde sporcularımıza ve takımımıza başarılar diliyorum” dedi.
Gaziantep Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen liseler arası bayan voleybol bölge şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Bayan Voleybol Takımı Bölge şampiyonu oldu. Türkiye Yarı Finallerinde Gaziantep’i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil edecek olan GKV’liler yarı finalle ilgili hazırlıklarına başladı. 12 ilin katılımı ile Diyarbakır’da düzenlenen bölge şampiyonasında son maçında rakibi Bitlis İpekyolu M.T Anadolu Lisesini 3-0’lık skorla mağlup eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Bayan Voleybol Takımı, Türkiye yarı finallerinde Gaziantep’i temsil edecek. Ebru Akgül ve Ali Bağcı’nın antrenörlüklerini yaptığı şampiyon takımda Özge Özcan, Belkız Eda Şanlı, Fatma Nergiz, Delal Aslan, Havva Taşcı, Nuray Polat, Ece Aybey, Zehra Öztürkmen, Ela Gökçek, İpek Kendir ve Elif Avşar görev aldı.
Şampiyonları kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Diyarbakır’da rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olan ve Gaziantep’i Türkiye yarı finallerinde temsil edecek olan takımımıza ve sporcularımıza elde ettikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumlarımız eğitim alanında ki başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda elde ettiği başarılarla taçlandırmaya devam edecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Malatyaspor taraftarından duyarlı davranış

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Çaykur Rizespor, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Çeşme İYİ Parti’de Volkan Evci güven tazeledi

Çeşme İYİ Parti’de Volkan Evci güven tazeledi

Prof. Dr. Nurullah Genç’in ’Başarı Bedel İster’ Konferansına büyük ilgi gösterildi

Prof. Dr. Nurullah Genç’in ’Başarı Bedel İster’ Konferansına büyük ilgi gösterildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Bilge Nil Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Nadide Eczanesi
Sehitkamil
Derya Atay Eczanesi
Sahinbey
Düztepe Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.