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Gaziantep kurutmalığı dünya mutfaklarının tercihi oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep’in meşhur kurutmalıkları dünya mutfağının tercihi haline geldi.

UNESCO tarafından Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep’in meşhur kurutmalıkları dünya mutfağının tercihi haline geldi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in asırlık mutfak lezzetleri arasında yer alan sebze kurutmalıklarının, son yıllarda dünya mutfakları tarafından da tercih edilen özel bir ürün haline dönüştüğünü söyledi.

ONLARCA AİLENİN GELİR KAYNAĞI

Kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında bulunan patlıcan kurutmalığı başta olmak üzere biber ve kabak kurutmalıklarına Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden talep olduğunu kaydeden Akıncı, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak iç ve dış piyasaya sunulan kurutulmuş sebzelerin çok sayıda aileye gelir kaynağı sağlayan ekonomik bir değer haline geldiğini ifade etti.

Dünyada sahip olduğu mutfağı kendi adı ile anılan ender kentlerin başında gelen Gaziantep’te, geleneksel yemekleri ayrıcalıklı ve lezzetli kılan kurutmalık sebze üretim sezonu devam ediyor.

Kış mevsiminde tüketilmek üzere, genellikle ev kadınları tarafından yaz ayı içerisinde imece usulü ile hazırlanan sebze kurulukları, Anadolu’dan ve dünyanın farklı mutfak kültürlerinden talep görüyor.

Türkiye kuruluk sebze üretiminin büyük bir bölümü Gaziantep’ten karşılanmakta. Kuruluklar, Avrupa’da daha çok Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve farklı kıtalardaki ülkelere gönderilmekte” dedi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANIYOR

Sebze kuruluklarının geleneksel yöntemlerle hazırlandığını, fabrikasyon üretimin olmamasından dolayı mevsimlik olarak bu işi yapan ailelere gelir kapısı oluşturduğunu vurgulayan Akıncı, Gaziantep kurutmalığını ayrıcalıklı kılan ve tercih nedeni yapan temel faktörün ise ürünün kalitesinde ve kentin iklim şartlarında saklı olduğunu dile getirdi.

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