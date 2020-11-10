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Gaziantep merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ildeki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla kentte elebaşılığını H.Ç'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.

H.Ç'yi gözaltına alan ve soruşturmayı derinleştiren ekipler, Adıyaman ve Osmaniye'de de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 4 tabanca,
1 kurusıkı tabanca,
1 av tüfeği,
25 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 kesici alet ele geçirildi.

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