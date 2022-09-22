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Gaziantep merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

22.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çoğunluğu Gaziantep olmak üzere Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki 30 besicinin 312 büyükbaş ve küçükbaş hayvanı alınarak parasının ödenmeden başkalarına satılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip eden ekipler, kendilerini memur ve emekli olarak tanıtarak besicilerin hayvanlarını alan ve 5 milyon lira üzerinde zarara uğratan zanlıları tespit etti.

Eş zamanlı 4 kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mağdur besiciler ise İl Jandarma Komutanlığına gelerek şikayetçi oldu.

Mağdurlardan 58 yaşındaki Nazlı Örgün, AA muhabirine, 2 büyükbaş hayvanı için dolandırıcılarla 60 bin lirada anlaştıklarını belirterek, "Para için kendilerini aradık, 'gidin' dediler. Paramızı vermediler, biz de jandarmaya gelerek şikayette bulduk. Allah jandarmadan razı olsun." dedi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinden gelen Talip Şahin ise dolandırıcıların internet üzerinden kendilerine ulaştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hafta sonu geldiler, pazarlık yapıp fiyatta anlaşıldı. Banka hesap numarası gönderdik ve bize dekont gönderildi. Pazar günü olduğu ve bizim de başımıza böyle bir şey gelmediği için paranın gönderildiğini düşündük. Para 'pazartesi günü gelir' dediler ve hayvanımızı götürdüler. Şubat ayından bu yana paramızı alamıyoruz. Bugün dolandırıcı ekip yakalandı."

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