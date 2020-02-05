YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep polisi dünya kanser gönünde onları yalnız bırakmadı

Gaziantep polisi dünya kanser gönünde onları yalnız bırakmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan ziyaretlerle tedavi gören kanser hastalarının gönüllerini aldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde Kanser hastası olan vatandaşları evlerinde, işyerlerinde ve tedavi gördükleri Onkoloji Servislerinde Toplum Destekli Polis Ekiplerince ziyaret edilerek gönülleri alındı ve elleri öpülerek karanfiller dağıtıldı.Polis ekipleri daha sonra çocukları da tedavi merkezlerinde, okullarında ve evlerinde ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan ziyaretlerle tedavi gören kanser hastalarının gönüllerini aldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde Kanser hastası olan vatandaşları evlerinde, işyerlerinde ve tedavi gördükleri Onkoloji Servislerinde Toplum Destekli Polis Ekiplerince ziyaret edilerek gönülleri alındı ve elleri öpülerek karanfiller dağıtıldı.
Polis ekipleri daha sonra çocukları da tedavi merkezlerinde, okullarında ve evlerinde ziyaret ederek gönüllerini aldı. Losemi hastası bir çocuğun hayali gerçekleştirilerek Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürüldü ve Burada Polis araçlarına bindirilerek gezdirildi.
Kendilerini böyle bir anlamlı günde hatırlayan Polis ekiplerine memnuniyetlerini belirten hasta yakınları başta Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek olmak üzere tüm Emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi "tuzlu ayran" içmişler

Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi "tuzlu ayran" içmişler

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Van Valisi Bilmez: "5 vatandaşımız vefat etti, 2 kişi daha çığ altında olabilir"

Van Valisi Bilmez: "5 vatandaşımız vefat etti, 2 kişi daha çığ altında olabilir"

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.