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Gaziantep Protokolünde Vali Soytürk’e taziye ziyareti

KİLİS HABERLERİ  | 22.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Valisi Recep Soytük’e taziye ziyaretinde bulundular.Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’da yer aldı.Vali Gül ve beraberindekiler, Vali Soytürk’e yaklaşık bir hafta önce vefat eden annesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, dua etti.

Gaziantep Protokolünde Vali Soytürk’e taziye ziyareti

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Valisi Recep Soytük’e taziye ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’da yer aldı.
Vali Gül ve beraberindekiler, Vali Soytürk’e yaklaşık bir hafta önce vefat eden annesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, dua etti.

Gaziantep Protokolünde Vali Soytürk’e taziye ziyareti

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