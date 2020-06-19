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Gaziantep Sanayi Odası gıda kümesi Ur-Ge projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesinin açılış toplantısı ilk kez video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.İnovakademi Danışmanlık firması temsilcisi Hüseyin Tekgüç ve Gökhan Erol’un UR-GE projesi hakkında bilgiler verdiği toplantıya 20 firma katılım sağladı.Toplantıda, ihtiyaç analizi metodolojisi ile UR-GE projesine özel oluşturulması planlanan “Sanal Ticaret Heyeti”, proje faaliyetleri ve izlenecek yol konularında değerlendirmelerde bulunuldu.İhtiyaç analizi sonunda, yurtdışı pazarlama faaliyetinin yapılacağı ülkelerin nasıl belirleneceği ve firmaların ürettiği ürünlerin nasıl pazarlanacağıyla ilgili detaylı bilgi verildi.Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği kapsamında yüzde 75 destekli olarak gerçekleştirilen UR-GE projeleri kapsamında 36 aylık bir yol haritası belirlenmesi ve proje faaliyetlerinin bu yol haritasına göre düzenlenmesi hedefleniyor.Proje ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri, istihdam desteği ve bireysel danışmanlık gibi konularda firmalara destek verilerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanacak.

Gaziantep Sanayi Odası gıda kümesi Ur-Ge projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesinin açılış toplantısı ilk kez video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
İnovakademi Danışmanlık firması temsilcisi Hüseyin Tekgüç ve Gökhan Erol’un UR-GE projesi hakkında bilgiler verdiği toplantıya 20 firma katılım sağladı.
Toplantıda, ihtiyaç analizi metodolojisi ile UR-GE projesine özel oluşturulması planlanan “Sanal Ticaret Heyeti”, proje faaliyetleri ve izlenecek yol konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
İhtiyaç analizi sonunda, yurtdışı pazarlama faaliyetinin yapılacağı ülkelerin nasıl belirleneceği ve firmaların ürettiği ürünlerin nasıl pazarlanacağıyla ilgili detaylı bilgi verildi.
Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği kapsamında yüzde 75 destekli olarak gerçekleştirilen UR-GE projeleri kapsamında 36 aylık bir yol haritası belirlenmesi ve proje faaliyetlerinin bu yol haritasına göre düzenlenmesi hedefleniyor.
Proje ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri, istihdam desteği ve bireysel danışmanlık gibi konularda firmalara destek verilerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanacak.

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