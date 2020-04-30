Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 350 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Böylece yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele sürecinde çiftçiye toplam 5 milyon fide dağıtımı da tamamlanmış oldu.

Çiftçilere ayrıca, maske, dezenfektan ile eldivenden oluşan hijyen kiti de hediye edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, izinsiz taşımacılık yapan ve fazla yolcu bulunduran 12 sürücüye işlem uygulandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaşlı vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını evlerine götürdü, çocuklara hediye verdi.

İslahiye ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçileri de tedbirler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

İlçedeki Çubuk, Akınyolu, Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Yelliburun mahallerindeki yaklaşık 1500 tarım işçisi, kayıt altına alındıktan sonra sağlık ekiplerince ateşleri ölçüldü, muayene edildi.