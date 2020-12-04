Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları uyardı.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.

- Kilis

Kilis'te de gün içinde yoğunluğun yaşandığı sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, il merkezinde vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklardaki araç ve yaya trafiği yoğunluğu sona erdi.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.