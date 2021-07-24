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Gaziantep, Schalke 04'ten Hamza Mendyl'i transfer etti

24.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Schalke 04'ten Hamza Mendyl'i transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sol bek oyuncusu Faslı Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

​​​​​​​Mendyl'in, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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