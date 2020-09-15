YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep TEKNOFEST'e hazır

Gaziantep TEKNOFEST'e hazır

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam: - "Bu yıl, en fazla başvuruyu aldığımız yılımız oldu" - Vali Davut Gül: - "100 sene sonra insanlık tarihi yazılırken inanıyorum ki böyle organizasyonlara yer verecekler"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) son 3 yılın en yüksek başvurusunu aldıklarını bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ömer Kökçam, Alleben Göleti'nde İHA yarışmalarına katılan üniversiteli gençlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Kökçam, TEKNOFEST için 20 bin 197 takım, 100 bin gençten başvuru aldıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Gerçekten Gaziantep'te bu yıl yapılmasına karar verdikten sonra bereketini de görmüş olduk. 3 yıla baktığımızda bu yıl, en fazla başvuruyu aldığımız yılımız oldu. Bugün burada hali hazırda bulunduğumuz çadırda üniversiteli takımlarımız var ve toplamda 316 başvurudan 115 takım yarışmaya hak kazandı. Bugün ve yarın hem kayıt hem de teknik kontrol günleri. Sabit döner kanatta yarışmacılar var. Liselilere üst alanda ilk defa bu yıl açıldı, daha öncesinde sadece üniversitelilere yönelikti. Dolayısıyla pazara kadar Alleben Göleti güzel bir etkinliğe şahitlik etmiş olacak. TÜBİTAK yetkililerimiz hazırlıkların hepsinin sağlık şartlarına uygun şekilde olduğunu denetliyor. 23'ü itibarıyla olimpik havuzda su altı yarışmaları devam edecek. 24-27 Eylül tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde asıl festivalimizi, tüm yarışmaları barındıran etkinliği gerçekleştireceğiz."

- "T3 Vakfının destekleriyle bu çıtayı yükselteceğiz"

Vali Gül de tarihi bir olaya tanıklık edildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"100 sene sonra insanlık tarihi yazılırken inanıyorum ki böyle organizasyonlara yer verecekler. T3 Vakfının, Selçuk Bayraktar'ın önderliğinde çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok güzel etkinlikler yapılıyor. TEKNOFEST'in bir parçası olan İHA yarışmaları şu anda Alleben Göleti'nde gerçekleşiyor. Gençlerimizin heyecanını, üniversitelerin katılımını gördük. İnanıyorum ki bu altyapının üzerine hem kendileri bir şey koyarak hem de hocalarının, T3 Vakfının destekleriyle bu çıtayı yükselteceğiz."

Belediye Başkanı Şahin, yarışmaya katılan gençler kadar heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Onların gözündeki ışık, heyecan, yüreğindeki yarışma aşkı, bilgi ve becerisi bütün şehre, bölgeye, ülkeye yansıdı. Bu yüzden hem T3 Vakfına hem de TEKNOFEST'i bu şekilde düzenleyen Bayraktar Grubuna teşekkür ediyoruz. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisi çok önemli ve en büyük gücümüz beşeri sermayemiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız. Bu herhangi bir festival değil. Ülkenin milli ve yerli bütün sanayisi altyapı ve beşeri sermayesine bir paradigma değişikliği getiriyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:31
İkindi
16:01
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor
Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.