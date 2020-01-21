GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg60,0060,00Antep fıstığı (boz iç)Kg149,90150,00Antep fıstığı (meverdi)Kg140,00140,00Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg80,0080,00Ay çekirdeği içi Kg5,855,85Zeytinyağı (ham) Kg14,0014,00Kırmızı pul biber Kg16,0017,00Dana eti (karkas) Kg30,0031,00Kuzu eti (gövde)Kg37,0040,00Nohut (naturel)Kg3,003,00
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