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Gaziantep Ticaret Borsası

03.08.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 175-182 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda, yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 175-182 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yeşil-iç)Kg175,00182,00Antep fıstığı (boz-iç)Kg130,00175,00Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg69,7070,40NohutKg7,4214,50MakarnaKg3,554,40BulgurKg3,004,00BuğdayKg2,532,92

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Sehitkamil
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