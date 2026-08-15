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Erhan Çelik ile boşanma aşamasındaydı! Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu

Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ölümü şüpheli bulunan Özlem Gültekin için soruşturma başlatıldı.

Erhan Çelik ile boşanma aşamasındaydı! Özlem Gültekin'in ölümü şüpheli bulundu

2019 yılında Erhan Çelik ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında ise Ali Boran dünyaya getiren Özlem Gültekin'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Acı haber, Gültekin'in sahibi olduğu kliniğin Instagram hesabından duyuruldu. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Özlem Gültekin’in cenazesi, İzmir Karşıyaka’da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Gültekin’in cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erhan Çelik ile boşanma aşamasındaydı! Özlem Gültekin in ölümü şüpheli bulundu 1

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma sürecinde olan 48 yaşındaki Gültekin’in ölümü, şüpheli olarak değerlendirildi. Sabah'ta yer alan iddiaya göre; Gültekin'in cenazesine İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Soruşturma kapsamında Gültekin’in ölümüne ilişkin tüm ayrıntıların incelendiği, kesin nedenin otopsi ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği bildirildi.

Erhan Çelik ile boşanma aşamasındaydı! Özlem Gültekin in ölümü şüpheli bulundu 2

ARALIK AYINDA SAVCILIĞA BAŞVURMUŞTU

Gültekin, Aralık 2025’te Erhan Çelik hakkında şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu ve boşanma davası açtı. Başvurusunda fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Gültekin, Çelik’in saçını çektiğini, başını otomobilin camına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Savcılık, Çelik hakkında "kadına karşı tehdit" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Çelik
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