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Gaziantep Ticaret Borsası

26.08.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yaş)Kg28,6828,78Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg70,0070,00Kırmızı kabuklu mercimekKg9,839,83BulgurKg4,654,65Nohut (9 mm)Kg9,049,04PirinçKg5,527,17MısırKg2,492,49ArpaKg1,421,42

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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Kaleoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
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