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Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisi için yeni biyoeşdeğerlilik çalışması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisi için yeni biyoeşdeğerlilik çalışması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan iki ilacın daha biyoeşdeğerlilik çalışması için onay alındığını duyurdu.

Gür, yaptığı açıklamda, GAÜN'ün Kovid-19 tedavisine yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan 2 ilaç için biyoeşdeğerlilik çalışması başlattıklarını anımsatan Gür, buna ilave olarak iki ilacın daha çalışmasına onay alındığını bildirdi.

Gür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Böylece Teknoparkımız yerli ve milli üretim dördüncü ilacın çalışmalarına başlıyor. GAÜN ve Gaziantep Teknopark firması Farmagen IKU Merkezi partnerliği ile devam eden çalışmalarımız neticesinde, hastalarımızın kullanabilmesi için yurt dışından ithal edilen ilacın yerli ve milli eşdeğeri geliştirilecektir. İlaç sektörünün öncü firmaları aracılığıyla Türkiye'de Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli eşdeğerleri piyasaya verilebilecektir."

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