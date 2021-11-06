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  4. Gaziantep Valiliğinden "bir emeklinin darbedildiği" iddiasına ilişkin açıklama:

Gaziantep Valiliğinden "bir emeklinin darbedildiği" iddiasına ilişkin açıklama:

06.11.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapılan araştırma sonucu olayın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmediği, saldırıda bulunan A.H. isimli şüphelinin sokakta yaşadığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ve olayın anlık geliştiği anlaşılmıştır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, bir emeklinin para vermediği için Suriyeli kişi tarafından darbedildiği iddialarına ilişkin, "Yapılan araştırma sonucu olayın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmediği, saldırıda bulunan A.H. isimli şüphelinin sokakta yaşadığı, akli dengesinin yerinde bulunmadığı ve olayın anlık geliştiği anlaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir siyasi partinin kurumsal ve genel başkanına ait Twitter hesabındaki "Gaziantep Şahinbey'de yaşlı bir vatandaşımızın para vermediği için bir Suriyeli tarafından darbedildiği" paylaşımının ardından olayla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan paylaşım üzerine haberdar olunan olayla ilgili emniyet güçlerine herhangi bir şikayette bulunulmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olaydan mağdur olan K.K. isimli şahsa ulaşılarak ifadesi alınmış, şüpheli A.H tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu olayın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmediği, saldırıda bulunan A.H. isimli şüphelinin sokakta yaşadığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ve olayın anlık geliştiği anlaşılmıştır. A. H. isimli kişinin tedavi süreci başlatılmış olup, gelişmeler takip edilmektedir."​​​​​​​

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