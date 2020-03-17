Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirler sürüyor

Alınan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan gelen talimatlar doğrultusunda tüm kurumların kendilerine ait işleri eksiksiz yerine getirmesi kararlaştırılırken, tüm sağlık personeline konu hakkında Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitimler verilecek.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de koronavirüs gündemli olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin kiracı iş yerlerinden işe başlangıç süresine kadar kira alınmayacak, nisan ayında da yüzde 50 indirim yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediyeye bağlı tramvay ve otobüslerde yaptığı dezenfektan çalışmalarının ardından özel halk otobüsleri, taksi, taksi durakları, işçi ve öğrenci servislerini de dezenfekte etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürerken, çeşitli düzenlemeler de hayata geçirildi.

Odanın halihazırda 08.30-17.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edeceği, yüz yüze görüşmeler için randevu alınması gerektiği aktarıldı.

Bu kapsamda online platformda yapılabilecek işlemler için odanın "www.gto.org.tr" adresli internet sitesinin kullanılması istendi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) da verilen hizmetlere yönelik üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirler aldı.

İl Göç İdaresi tarafından Gaziantep'e giren düzensiz göçmenler ilk yakalandıklarında mutlaka sağlık muayenesinden geçirilerek hastalık tespit edilenler belirlenen karantina hastanelerine gönderilecek. Hastalık semptomu olmayanlar ise geçici barınma kamplarında 14 gün gözlem altında tutulacak.

Tüm kurumlarla ortaklaşa çalışılarak ivedi şekilde vaka yönetimi Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yapılacak.

Bu özel bölümle, yüksek ateş şikayeti ile başvuran kişilerin, normal şikayetlerle hastaneye gidenlerle temasının kesilmesi amaçlanıyor.

Gür, koronavirüsün kalabalık ortamlarda hızla yayıldığını belirterek, "Bu tehlikeye karşı bir önlem olarak artık senato, yönetim kurulu ve benzeri önemli toplantılarımızı online olarak gerçekleştireceğiz. Bu kararımızın faydalı olacağına ve diğer üniversite ve kurumlarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım, yaptığı açıklamada, koronavirüs şüphesiyle başvuranların tanı ve tedavisi için hastane bünyesinde diğer poliklinik ve servislerden bağımsız yeni bir poliklinik oluşturulduğunu belirterek, yurt dışı seyahat öyküsü olan veya bunlarla temaslarda bulunan yüksek ateş, öksürük şikayeti olan hastaların tedavilerinin bu yeni poliklinikte yapılacağını vurguladı.

- Spor tesisleri dezenfekte edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kendi bünyesinde bulunan spor tesislerinde tedbir amaçlı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vatandaşların spor yapmak için kullandığı tüm spor malzemeleri, sahalar ve tribünler dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan çalışma kapsamında da ticari taksilerde dezenfeksiyon yapıldı.

