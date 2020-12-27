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Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 484 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.12.2020 10:17 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 484 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 484 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 64, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 353 olmak üzere 418 kişiyi para cezası kesildi. Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.

Malatya'daki denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 kişiye 58 bin 500 lira, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise 900 lira ceza kesildi. Ekipler 508 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 1 araca işlem yaptı.

İzolasyon ihlali yapan 1 kişi de ikametine yönlendirildi.

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