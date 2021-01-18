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Gaziantep ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 552 kişiye para cezası

18.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Gaziantep ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 552 kişiye para cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 552 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 23, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 257 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 255 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 271 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince yaklaşık 3 bin kişiden oluşan 952 ekip, denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen 1, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 ile sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığı belirlenen 247 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 170 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

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