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Gaziantep’e yeni bir sosyal tesis yapımı için protokol imzalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle gıda sektörünün önde gelen bir firma ile sosyal tesis yapım protokolü imzalandı.Sosyal belediyecilikte “Gaziantep Modeli” sloganı ile Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi’nde yapılması planlanan sosyal tesisin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle gıda sektörünün önde gelen bir firma ile sosyal tesis yapım protokolü imzalandı.
Sosyal belediyecilikte “Gaziantep Modeli” sloganı ile Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi’nde yapılması planlanan sosyal tesisin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tunas Helva Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik’in arasında başkanlık makamında imzalanan protokole Belediye Başkan vekilleri Latif Karadağ, Mehmet Berk ile Tunas Helva Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Çelik ve Veli Çelik katıldı. Hayırsever Çelik ailesi tarafından yapılacak tesise Mustafa Çelik’in rahmetli eşi Feryad Çelik’in adı verilecek.
"Hayırda, iyilikte ve güzellikte yarış var"
Protokolün imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Bu şehirde bir Gaziantep modeli var. Bu modelin içerisinde hayırda, iyilikte, güzellikte yarış var. Bugün Tunaş Helva’nın sahiplerinden, 60 yıldan beri üretimin başında olan Mustafa Çelik, şu ana kadar da yaptığı işlerle hayırseverliği öne çıkaran birisi ve yeni bir hayırseverlik için belediyemize geldi. Rahmetli annemizin ismini verdiği bir taziye evini birlikte yapacağız. Ben kendisine, evlatlarına çok teşekkür ediyorum. Annemiz nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun inşallah. Sadaka-i cariye bu yapılan hizmetlerden gelen dualar bizi cennetinde buluşturacak ve hem bu dünyada hem öbür dünyada güzel çalışmalara vesile olacak. Ben şahsım, belediyem ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Rabbim sayınızı çoğaltsın" şeklinde konuştu.
"Her insanın yararlanacağı bir yer olacak"
İşadamı Mustafa Çelik ise örnek insan olabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Burada bir ihtiyaç hasıl oldu. Bunu icra edelim diye Büyükşehir Belediyesi bize yer ve imkan tanıdı. Bizde bu icraatı yapmaya ailece karar verdik. Burada bir tesis ihtiyacını gördük. Her insanın yararlanabileceği bir işi icra etmeye çalışacağız. Memleketimize, ailemize, insanlığa hayırlı olsun" diye konuştu.

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