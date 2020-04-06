YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, Nizip ilçesinde 14 hanede yaşayanların karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'ta İstanbul'dan Nizip'e gelen karı kocanın hastalık şikayetiyle Nizip Devlet Hastanesine başvurduğunu ve bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine çifte izolasyonlu yatış verildiği belirtildi.

Bu kişilerin ve yakın ilişkide bulunduğu şahısların öğrenilmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu filyasyon çalışması sonucunda aralarında akrabaların ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu toplam 14 hanede yaşayanlar evde karantina altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Karantina Kovid-19 Nizip ilçesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:02
Öğle
12:38
İkindi
16:14
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Asay Eczanesi
Sehitkamil
Çağan Eczanesi
Sehitkamil
İncilipınar Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Şahinbey Eczanesi
Sehitkamil
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.