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Gaziantep'te 11 firari hükümlü yakalandı

05.02.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 11 firari hükümlü yakalandı

GAZİATEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 8 yıl ila 3 ay arasında hapis cezası bulunan 11 hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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