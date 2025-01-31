Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuğu tüfekle öldüren manavın yargılandığı dava sürüyor

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mühsün Taşkın, maktul Emir Baki Bayındır'ın babası Celal Bayındır, annesi Tülay Bayındır ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Taşkın, tanıkların ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Gözlerim iyi görmüyor. Daha önce gözlerimden ameliyat oldum. Gündüzleri de çok iyi görmüyorum. Karanlık olduğu için kime sıktığımı bilmiyorum. Bir el ateş ettim. Çocuklar bana el kol hareketi yaptı. Suçumu kabul ediyorum." dedi.

Maktulün annesi ve babası ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Tanık Yunus Kalay ise olay günü maktul Emir Baki ile evinin kapısının önünde buluşup olayın yaşandığı sokağa gezmeye gittiklerini belirterek, "Sokağa gittiğimizde 3 çocuk daha vardı ve onlar sanığa el kol hareketi yapıyordu. Sanık pompalı tüfekle bulunduğumuz yöne doğru ateş etti. Ben durumu fark edince Baki'ye haber vermeye fırsatım olmadı. Olay anında sırtımız dönüktü. Ben kaçmayı başardım. Sanığı daha önce gördüm ama tanımıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olayı gören diğer tanıkların dinlenmesine ve eksik raporların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 14 Mart 2025'e erteledi.

OLAY

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 28 Ağustos 2024'te manav Mühsün Taşkın'ın bir grup çocuğun üzerine tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Emin Baki Bayır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.