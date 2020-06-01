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Gaziantep'te 12 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 12 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde ikamet eden bir kişi, Ramazan Bayramı sonrası ilçeye bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarını ziyaret etti.

Bu kişide daha sonra pozitif Kovid-19 vakasına rastlanması üzerine filyasyon çalışması yapıldı.

Kişinin temas ettiği belirlenenlerin ikamet ettiği 12 ev için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.

Karar sonrası evlerin girişlerine şerit çekilerek, uyarı yazısı asıldı.

Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki evlerin tedbir amaçlı karantina altına alındığını belirtti.

Bu arada, mahalle camisinden yapılan anonsla da misafirliğe gidilmemesi uyarısı yapılırken, kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

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