YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

10.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki işletmenin çalışanları arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbulut Mahallesi'ndeki Mermerciler Sitesi'nde 8 Ağustos'ta iki mermer atölyesi çalışanları arasında iş yerinin önünün kapatılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 12 şüpheliyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kavga nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandıGaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı
AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli olduAK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildiTFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:36
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.