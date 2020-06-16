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Gaziantep'te 24 saat süren "narko-asayiş operasyonu" tamamlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 24 saat süren "narko-asayiş operasyonu" tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, 446 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ve 24 saat süren narkotik ve asayiş operasyonu tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Bey Mahallesi'nde, başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslerin abluka altına alındığı, 446 polisin görev aldığı operasyon tamamlandı.

Drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, 15 ikamet ve 322 araç ile 900 kişinin üst araması yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, operasyon kapsamında sokak girişinde yaptığı uygulamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 21 kişiye ve 5 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Dün, Bey Mahallesi'nde "narko-asayiş operasyonu" operasyonu başlatılmıştı.

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