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Gaziantep'te 3 bin 502 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 3 bin 502 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 502 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 bin 502 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 516 iş yeri denetlenerek bir işletme hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu arada, Vali Davut Gül de Şehitkamil ilçesindeki Özgürlük ile Onat Kutlar mahallerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetlemelerde bulundu.

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