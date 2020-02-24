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Gaziantep’te 32’nci Uluslararası çocuk resimleri yarışması”

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatın gücü kullanılarak barış içinde bir dünyada çocuklarla gençlerin mutluluklarını artırmak ve kültürel dostluklarını güçlendirmek amacıyla 32’nci Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması düzenlenecek.

Gaziantep’te 32’nci Uluslararası çocuk resimleri yarışması”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatın gücü kullanılarak barış içinde bir dünyada çocuklarla gençlerin mutluluklarını artırmak ve kültürel dostluklarını güçlendirmek amacıyla 32’nci Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması düzenlenecek. Başvurular, 1 Mart 2020 tarihinde son bulacak.
Büyükşehir Belediyesi, ülkelerin gelişmişlik düzeyinde en önemli kıstaslar arasında yer alan sanatın, toplumsal alanda daha çok yer almasını sağlamak adına geleceğin söz sahipleri olacak çocuklara ve gençlere yönelik resim yarışması organize edecek. 3 ile 19 yaş arası kişilerin başvurabileceği yarışmada resimlerin temasını doğa, yaşam, toplum ve çevre oluştururken genel bazda da kent ve ülke konsepti işlenebilecek. Resim tekniği olarak; pastel, sulu boya, yağlı boya, mozaik, linolyum baskı kullanılabilecek. Resimler tek çerçeveden oluşan paspartusuz 25x35 cm boyutlarda olacak.
Yarışmacıların başvuru esnasında dikkat etmesi gereken hususlar arasında; resmi yapanın adı ve soyadı, yaşı, cinsiyeti, açık adresi, okulu ve öğretmeninin adı eksiksiz bir şekilde yazılacak aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacak. Derece alan yarışmacılar yaş kategorilerine göre; altın, gümüş, bronz madalya ve katılım belgesi ile ödüllendirilecek. Ayrıca her yarışma için ödül alan öğrencilerin resimleri oluşturulacak katalogda yer bulacak. Ödülü alan kişiler, Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Evi tarafından bilgilendirilecek. Sonuçlar ise www.mizyalart.com, https://gaziantep.bel.tr/ adresinde yayımlanacak.

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