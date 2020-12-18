Gaziantep’te 356 litre kaçak üretilmiş alkol ele geçirildi

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca 356 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir büfe sahibinin ikametinde kaçak alkol üretimi yaptığı ve ürettiği kaçak alkolü iş yeri önünde park ettiği aracından ve kendi özel müşterilerine de evinden satış yaptığını tespit etti. Şüpheli şahsın iş yeri, ikameti ve aracında eş zamanlı arama yapan ekipler, 356,8 litre kaçak alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

