YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.11.2020 22:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yakalanan 9 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pancarlı Mahallesi'nde yakalanan 3 şüpheli şahsın üzerlerinden bir miktar uyuşturucu maddesi ile İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir marketten çalındığı tespit edilen 4 parça malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada toplam 9 işyerinden, açıktan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:21
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Esen Eczanesi
Sehitkamil
Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Deva Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.