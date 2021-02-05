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Gaziantep'te avukatlık bürosundan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

05.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir avukatın bürosundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi'ndeki bir avukata ait büroda yaşanan hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlıların büroya girmesi, bazı malzemeleri alması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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