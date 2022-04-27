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Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi

27.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baklava üretim tesisinin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz İbili: - "Yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişleri zamanında yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 24 saat durmadan çalışıyoruz diyebiliriz" - "Normal zamanlarda günde ortalama 10-15 ton baklava üretiliyor. Bayram siparişlerinin alındığı günlerde ise bunun iki katına çıktığını görüyoruz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, baklava ustaları bayramda artan baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü olan "Antep baklavası" ramazan ayında iftar sofralarının baş köşesinde yer alıyor.

Binbir emekle üretilen baklavanın siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, 8 saat süren çalışma sürelerini 12'ye çıkarırken, işletmeler ise personel sayısını iki katına çıkararak 24 saat esasına göre çalışmaya geçti.

İşletmeler bir fırsat olarak gördükleri bayramda, yurt içi ve yurt dışına baklava göndermek için sipariş alıyor.

Kentteki bir baklava üretim tesisinin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz İbili, AA muhabirine, bayram telaşına geçtiklerini ve bundan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Bayramın işletmeler için bir fırsat olduğunu aktaran İbili, şöyle konuştu:

"İki yıllık pandeminin ardından çok verimli bir ramazan geçirdik. Gelen siparişlerden oldukça memnunuz. İki yıllık açığı kapattık diyebiliriz. Tatlıları yetiştirmek için çok uzun mesai harcıyor ve ciddi emek veriyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişleri zamanında yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 24 saat durmadan çalışıyoruz diyebiliriz."

- Günde 30 ton baklava üretiliyor

İbili, kentteki baklavacıların bayramı fırsat olarak gördüğüne işaret ederek, "Normal zamanlarda günde ortalama 10-15 ton baklava üretiliyor. Bayram siparişlerinin alındığı günlerde ise bunun iki katına çıktığını görüyoruz. Ciddi bir talep artışı var baklavaya karşı." dedi.

Gelen siparişlerin büyük oranda online olarak geldiğine değinen İbili, şunları kaydetti:

"Kargonun ulaştığı her yere baklava gönderiyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerine Türkiye'nin ise 81 iline taze günlük baklava gönderebiliyoruz. Amerika'ya 2, Avrupa ülkelerine ise 1 günde taze baklava gönderecek seviyeye geldik bazı kargo şirketleriyle. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

Baklava ustası Levent Aktaş da bayrama sayılı günler kala işletmede sabahladığını dile getirdi.

Personel sayısını iki katına çıkardıklarını vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'na az zaman kaldı. Biz de her yıl geleneğimiz olan bayram telaşına girdik. Gelen sipariş ve ilgiden çok memnunuz. Önce personel sayımızı neredeyse iki katına çıkardık sonra ek vardiya koyduk. İşletme hiç durmadan üretim yapıyor. İnşallah tüm siparişleri zamanında yetiştiririz."

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