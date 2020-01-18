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  4. Gaziantep’te başarılı idari yargı personeline plaket

Gaziantep’te başarılı idari yargı personeline plaket

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda görev yapan ve 2019 yılında başarılı çalışmaları ile fark oluşturan 10 personele teşekkür plaketi verildi.Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda görevli ve 2019 takvim yılında gayret ve çalışkanlıkları ile işlerine olan sadakatleriyle farkındalık oluşturan 10 personele önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl için de teşekkür plaketi verildi.

Gaziantep’te başarılı idari yargı personeline plaket

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda görev yapan ve 2019 yılında başarılı çalışmaları ile fark oluşturan 10 personele teşekkür plaketi verildi.
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda görevli ve 2019 takvim yılında gayret ve çalışkanlıkları ile işlerine olan sadakatleriyle farkındalık oluşturan 10 personele önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl için de teşekkür plaketi verildi. 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda komisyon üyeleri ve tüm personelin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Navdar, “Devletimizin, milletimizin bizlere tevdi ettiği görevi en üst düzeyde sorumluluk bilinciyle yerine getirme konusunda inisiyatif alarak daha iyisini başarma iradesi ortaya koyan, gayret ve çalışkanlıkları ile farkındalık oluşturarak iş birliğinde bulunan tüm personelime teşekkür ediyorum” dedi.
78 bin 626 dosya karara bağlandı.
Komisyon Başkanı Yüksel Navdar, Gaziantep’te ulaşılan başarılı sonuçlarda tüm personelin emeğinin olduğunu belirterek, yaklaşık 3 buçuk yıl içerisinde istinaf dairelerine gelen 90 bin 87 adet dosyadan 78 bin 626 adedinin karara bağlandığını kaydetti. Navdar, “Kuruluşumuzdan yani 20 Temmuz 2016 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında dairelerimizin esas kaydına alınan 90 bin 087 adet dava dosyasının 78 bin 626 adedi karara bağlanmış durumdadır. Karara bağlanan 78.626 adet dava dosyasının 5 bin 981 adedi Danıştay’a temyiz edilmiş, 72 bin 645 adedi ise dairelerimizde kesinleşmiştir. Bu durumda istinaf edilen davaların yüzde 87’si karara bağlanmış olup, yüzde 92’si dairelerimizde kesinleşmiş durumdadır” diyerek köklü yargı reformuyla Türk Yargısına eklenen istinaf sisteminin, bireylerin adalete erişimini kolaylaştırması yönünde büyük katkı sağladığını vurguladı.

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