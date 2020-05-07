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Gaziantep'te bir ev karantinaya alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.05.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir ev karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir camide imamlık yapan kişi, yapılan kontrollerinde ateşi yüksek çıkınca tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan imam, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İmamın eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı cami lojmanı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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