Gaziantep'te bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şehitkamil ilçesinde bir ikametten 120 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, görüntülerden tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan H.A, İ.H.A. ve F.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

