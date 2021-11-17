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Gaziantep'te bir kadın kocası tarafından öldürüldü

17.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir kadın kocası tarafından öldürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen karısını silahla öldürdü.

Vilayet Caddesi'nde Hasan M. (35), tartışmaya başladığı eşi 5 çocuk annesi Esra M'ye (31) silahla ateş etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Firdevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi.

Kadının cenazesi, burada namaz kılınmasının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- "Kızımı getirin, ben bakarım' dedim getirmediler"

Baba Mustafa D, gazetecilere, kadın ölümlerinin önüne geçilmesi ve engellenmesini istedi.

Acılı baba, şöyle konuştu:

"Kızıma 'Boşan gel.' dedim, kocası bırakmadı. Kocası kızıma 'Senden vazgeçmem.' dedi. Yanıma gelen kızımı ikna ettiler ve kızımı tekrar verdim. '5 çocuk ortada kalsın mı?' dediler, böyle olunca izin verdik. Bundan birkaç gün önce ise 'Kızımı getirin, ben bakarım.' dedim, getirmediler. Devletimizden bu olayların durdurulmasını istiyorum."

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cinayet Gaziantep

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