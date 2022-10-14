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Gaziantep'te bir kamyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

14.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

GAZİANTE (AA) - Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen bir kamyonu takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada 3 ton kaçak akaryakıt ve 6 fiber tank ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.

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