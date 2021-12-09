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Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

09.12.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde Cesur D'nin silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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