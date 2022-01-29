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Gaziantep'te bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında

29.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün bir kişinin ölümüne neden olan tentenin çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde marketin dışındaki reyonda alışveriş yapan Ahmet Demirkıran'ın (50) üzerine tentenin çökme anı yer alıyor.

Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahalle'sinde dün binanın çatısındaki kar kütlesinin düştüğü market tentesinin altında kalan Demirkıran hayatını kaybetmişti.

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