Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Camideki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bir çantayı alıp kaçan 4 zanlıyı kimliklerini tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kamera görüntülerinde, şüphelilerin camiden bir çanta alıp hızla uzaklaşması yer aldı.

