YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti

18.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir esnaf, masada unutulan 153 bin lirayı sahibine teslim etti.

Fıstık Hali'nde çay ocağı işletmeciliği yapan Ali Yalçın, masadaki poşette bir miktar para olduğunu fark etti.

Yalçın, paranın halde fıstık satan bir çiftçiye ait olduğunu öğrendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen çiftçiye telefonla ulaşan Yalçın, 153 bin lirayı sahibine teslim etti.

Yalçın'a teşekkür eden çiftçi, sabah saatlerinde fıstık haline geldiğini ve yaptığı alışverişten sonra dinlenmek için çay ocağına uğradığını belirterek "Bir çay içtim, o sırada parayı masada unutmuşum. Eve gittim, bir süre sonra telefonum çaldı ve gelen telefonla paramı unuttuğumu anladım. Çok mutluyum. Böyle insanların halen varlığını bilmek güzel." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor:Gaziantep FK'li Jevtovic, zirveye oynayan bir takım olacaklarına inanıyor:
Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdıTrabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:27
Yatsı
20:49
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.