Gaziantep'te çay ocağı sahibi masada bulduğu 153 bin lirayı sahibine teslim etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir esnaf, masada unutulan 153 bin lirayı sahibine teslim etti.
Fıstık Hali'nde çay ocağı işletmeciliği yapan Ali Yalçın, masadaki poşette bir miktar para olduğunu fark etti.
Yalçın, paranın halde fıstık satan bir çiftçiye ait olduğunu öğrendi.
İsminin açıklanmasını istemeyen çiftçiye telefonla ulaşan Yalçın, 153 bin lirayı sahibine teslim etti.
Yalçın'a teşekkür eden çiftçi, sabah saatlerinde fıstık haline geldiğini ve yaptığı alışverişten sonra dinlenmek için çay ocağına uğradığını belirterek "Bir çay içtim, o sırada parayı masada unutmuşum. Eve gittim, bir süre sonra telefonum çaldı ve gelen telefonla paramı unuttuğumu anladım. Çok mutluyum. Böyle insanların halen varlığını bilmek güzel." diye konuştu.
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