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Gaziantep’te çevreci yatırım

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği iş birliğinde inşaatına başlanan “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi” çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği iş birliğinde inşaatına başlanan “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi” çalışmalarını sürdürüyor. Tesis tamamlandığında yılda 9 bin 300 ton sera salınımı engelleyerek oluşturduğu biyogazı elektriğe çevirecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelecek nesillere “sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız” anlayışından hareketle faaliyetlerine yön veriyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından fonlanan, UNDP’nin ortaklığında yapımına başlanılan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi inşa çalışmaları devam ediyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi yılda 100 bin ton atık işleyecek, 16 bin 785 ton geri dönüştürülebilir atığı piyasaya kazandırırken, 9 bin 300 ton sera gazı salınımını engelleyerek, “Sıfır Atık Yönetimi” kapsamında öngörülen 2023 hedeflerine 2020 yılı sonunda ulaşılmış olacak. Şahinbey ilçesinde bulunan Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na inşa edilen 10 milyon Amerikan Doları değerindeki dev yatırım sona erdiğinde oluşturulacak biyogazın mevcut ko-jeneratör ünitelerine aktarılması ile üretilecek ve şebekeye aktarılacak olan enerji miktarı ilk aşamada 4 bin 100 megawatt/saat olacak.
Düzenle depolama sahasının ömrü yüzd0 arttırılacak
Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ileri teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısı sayesinde Merkez Düzenli Depolama Sahası’nda geri dönüştürülebilir ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde bertarafını sağlarken, depolanması gereken atık miktarını önemli ölçüde azaltarak depo sahasının ömrünü ilk aşamada yüzde 10’a kadar arttıracak. Tesis, atığın hem kapalı ortamda işlenmesi sayesinde hem de temiz enerji üretimi ile fosil yakıtlara alternatif oluşturulması yoluyla depo sahasındaki metan gazı salınımını minimize edecek.
Tesisin içerisindeki araçlar UNDP tarafından sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan fizibilite çalışmasına göre ise ilk etapta enerji ve gübre üretimi 22 bin ton, ayıktan türetilmiş yakıt kapasitesi 23 bin 116 ton olarak hesaplanırken, 16 bin 785 ton geri dönüştürülebilir atığın piyasaya kazandırılması bekleniyor.

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