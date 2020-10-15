Gaziantep'te çiftçilere 4 bin ton gübre desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince tarım üretimini artırmak amacıyla çiftçilere gübre desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapcağız köyünde düzenlenen törenle çiftçilere 4 bin ton gübre dağıtılmaya başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, desteklerin hizmet kalitesini gösterdiğini belirterek destekler için Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

Bu desteklerin kolay sağlanmadığına dikkati çeken Şahin, "Şahinbey ilçesi sıradan bir ilçe değil. 1 milyonun üzerinde nüfusu var. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Eğer bu gibi bir ilçeyi hizmetle taçlandırmazsanız altından kalkamazsınız. Başkanımız da burada çok güzel ve özel hizmetler yapıyor. Bu nedenle Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu ilçede üretim yapan çiftçilerimize de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yaklaşık 4 yıldır çiftçiye her anlamda destek olduklarına işaret ederek 2 gün önce de 3 bin 400 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıttıklarını aktardı.