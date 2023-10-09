YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te çok sayıda ruhsatsız silah yakalandı

Gaziantep’te çok sayıda ruhsatsız silah yakalandı

09.10.2023 13:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yapılan asayiş operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken yakalanan bin 124 şüpheli şahıstan 252’si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 -8 Ekim tarihleri arasında meydana gelen asayiş suçları ile ilgili operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 69 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 602 adet fişek ele geçirilirken 137 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Operasyonlar sonucunda, belirlenen olaylara karıştıkları tespit edilen bin 124 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 252’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyorYaklaşık 1500 yıldır ayakta olan Stylos Manastırı zamana direniyor
Ormanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldıOrmanın hayaleti Düzce’de fotokapana takıldı
Ankara’ya şehit ateşi düştüAnkara’ya şehit ateşi düştü
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:23
İkindi
15:37
Akşam
18:11
Yatsı
19:25

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Köroğlu eczanesi
Sahinbey
Beylerbeyi eczanesi
Sehitkamil
Yeni kozanli eczanesi
Sehitkamil
Kozanli tanritanir eczanesi
Sahinbey
Arpat eczanesi
Sahinbey
Badem eczanesi
Sahinbey
Kuzucu eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.