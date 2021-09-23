YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Gaziantep'te dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

23.09.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Ocaklar Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.Ö. ile yeğeni Ö.Ö. (27) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ağır yaralanan Ö.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, kaçan dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağımCanlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım
Gaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladıGaziantep, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:28
İkindi
15:54
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Cansuyu Eczanesi
Sehitkamil
Ferda Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Berhayat Eczanesi
Sahinbey
Düztepe Can Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.