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Gaziantep'te devrilen kamyondaki 13 ton karpuz zarar gördü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te devrilen kamyondaki 13 ton karpuz zarar gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 13 ton karpuz zarar gördü.

Nurdağı'ndan Hatay'a karpuz götüren İbrahim Yıldız (63) yönetimindeki 31 HZ 106 plakalı kamyon, İslahiye-Hassa Çevreyolu Fevzipaşa Mahallesi Cezaevi Kavşağında tarlaya devrildi.

Emniyet kemerinin takılı olduğu sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, kamyonun kasasındaki 13 ton karpuz tarlaya döküldü. Karpuzların önemli bölümünün kırılıp zarar gördüğü görüldü.

Zarar gören karpuzlar belediye ekiplerince temizlendi.

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